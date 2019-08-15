Маффины, шарлотка с мороженым и запеканка: три простых блюда на Яблочный Спас (видео)

Если вы хотите удивить родных блюдами из яблок, есть несколько интересных рецептов.

Яблочный или Второй Спас отмечается 19 августа. Как можно догадаться, в этот день принято готовить вкусности из яблок. Далее - 3 необычные яблочные блюда на Спас.

Шарлотка с мороженым

Берем 4-5 средних яблок, очищаем от кожуры и семян, нарезаем кубиками. Добавляем стакан сахара, корицу, немного соли и лимонного сока. Муку и 200 г масла взбиваем в блендере, добавляем 6-8 ст.л. холодной воды. Готовое тесто отправляем на 30 мин в холодильник.

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Затем раскатываем, кладем в форму, сверху – яблоки, накрываем сеткой из оставшегося теста. Смазываем карамелизированными яблочным соком и запекаем час при 200 градусах. Подаем шарлотку с шариком сливочного мороженого.

Фаршированные яблоки

Берем десяток яблок, очищаем от кожуры и вырезаем им полностью серединки. Для начинки смешиваем творог с распаренным в кипятке изюмом, добавляем 2 ст.л. меда. Фаршируем яблоки готовой массой, сверху посыпаем сахарной пудрой. Печем не менее часа в духовке при температуре 200 градусов и наслаждаемся вкусом.

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Яблочные маффины

Одно яблоко очищаем от кожуры и семян, нарезаем мелкими кубиками. Стакан муки смешиваем с 1,5 ч.л. соды, 5 ст.л. сахара и стаканом яблочного сока. Добавляем яблоки, хорошо вымешиваем и распределяем в формочки. Сверху маффины посыпаем овсянкой, корицей или шоколадом. Отправляем в духовку на 25 мин при температуре 190 градусов.

Вкусного вам Яблочного Спаса!