День шахтера в Украине: история, традиции и поздравления горнякам

Дата праздника шахтера уникальна для каждого года. В 2019 году эта дата — 25 августа

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд - залог успешного развития экономики. Более полувека Украина и другие страны - бывшие советские республики - отмечают День шахтёра, отдавая должное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.

Угольно-добывающая промышленность любой страны, в том числе и нашей, была и всегда останется одной из главных отраслей экономики, обеспечивая энергетическим топливом предприятия и население.

От того сколько и какого качества добудут сырья шахтеры и зависит, будет ли тепло в наших домах предстоящей зимой.

День шахтера 2019: история праздника

День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года.

Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.

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Имя, которое, наверное, сразу вспоминается в разговоре о шахтерах - имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов, благодаря особым условиям организации труда, установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля - 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».

В Украине День шахтера был установлен в 1993 году указом президента Украины Леонида Кравчука в поддержку инициативы работников угольной промышленности. Это переходящий праздник, который шахтеры празднуют в последнее воскресенье августа.

Как праздновать День шахтера 2019

Для угольно-добывающих городов и районов День шахтера является главным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляниями.

Но сегодняшняя дата - не только праздник, в этот день также вспоминают тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь. Поэтому праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам.

Профессия шахтёра - для сильных, смелых и мужественных, так как является одной из самых опасных и экстремальных профессий в мире

Люди с большим уважением относятся к этой профессии, но не очень стремятся стать шахтерами.

В этот день поздравляют всех, кто работает в шахтах - горнорабочих, проходчиков, шахтеров-взрывников, техников, механиков, электро-слесарей, машинистов.

День шахтера: интересные факты

Самая глубокая шахта в мире находится в Африке около Йоханнесбурга. Называется Тау-Тона, или "Великий лев". Это тоннель, который уходит вглубь земли на 5000 м. Строилась шахта 5 лет - с 1957 до 1962 года. Добывают там золото.

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А в Украине самая глубокая угольная шахта находится в городе Шахтерске, и имеет глубину 1546 м.

Шахтеры подвергают свою жизнь опасности каждую минуту во время смены, ведь им приходится спускаться в забой на глубину до 4 км.

В свои лучшие времена углепром Украины выдавал 218 млн. тонн "черного золота" в год. Сегодня в стадии закрытия пребывают десятки шахт. Общая кредиторская задолженность угледобывающих предприятий по состоянию на май 2008 года превышала 7 млрд.грн. Значительная часть должников - банкроты, которые продолжают функционировать только за счет государственной поддержки. За последние 16 лет численность работников отрасли сократилась на 640 тыс.человек (на 74%).

Профессия шахтера остается в числе наиболее трудных, вредных для здоровья и опасных для жизни.

Поздравления с днем шахтера

С Днем шахтера поздравляю!

От души я вам желаю

Счастья, мира и достатка,

Чтоб в семье всё было гладко.

Чтобы неудач не стало,

Чтобы сил на всё хватало,

Чтоб востребован был труд,

Чтобы в доме был уют.

Чтоб всегда во всем везло,

Всем препятствиям назло.

Не грустите никогда,

Будьте счастливы всегда!

***

Поздравляю с профессиональным праздником — с Днем шахтера! Желаю, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали, чтобы ваши крепкие руки не знали усталости, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов. Чтобы неистощимы были недра, а шахта выполняла план. Богатырского здоровья, шахтерской удачи и мирного неба!

***

Тяжёлый труд пускай оценят,

И по заслугам наградят,

И в День Шахтера поздравляем,

Салюты в небо полетят!

Желаем много лет счастливых,

Здоровья и во всем побед,

Друзей надёжных и правдивых,

Не знать недугов, зла и бед!

С Днем шахтера: видео