Кровавая авария в Харькове с шестью жертвами: у Дронова сделали заявление в суде

Адвокат Зайцевой просит суд назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока, а защитник Дронова - закрыть уголовное дело в отношении его подзащитного.

Харьковский апелляционный суд рассматривает жалобы на приговор Киевского районного суда Харькова, которым участников ДТП с шестью погибшими на улице Сумской в октябре 2017 года Елена Зайцева и Геннадий Дронов приговорены к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает УНИАН. Защитник Дронова Сергей Перепелица в своей речи заявил о многочисленных процессуальных нарушениях в деле. В частности, он подчеркнул изменение прокурором в суде первой инстанции обвинения в части инкриминируемых Дронову нарушений правил дорожного движения.

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Также адвокат заявил об отказе суда первой инстанции допросить судебных экспертов, которые, в частности, установили скорость автомобиля Зайцевой. Адвокат просит приобщить к материалам дела ответ специалиста, который поступил к представителю потерпевших о том, находилась ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения. Перепелица просит о закрытии уголовного дела в отношении Дронова.

Защитник Зайцевой Юлия Плетнева просит изменить для нее приговор суда первой инстанции, смягчив его к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока и лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года. Также Плетнева попросила суд установить возмещения по гражданским искам для Зайцевой на уровне 30% от общего объема, для Дронова - 70%.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.