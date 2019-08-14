В Харькове проходит суд по делу от ДТП на Сумской: Зайцева требует смягчить наказание (фото)

Адвокаты потребовали смягчить наказание с 10 до 5 лет лишения воли с двухлетним лишением водительских прав и освободить от основного наказания с установлением испытательного срока.

Защита Алены Зайцевой, которая совершила масштабное летальное ДТП в Харькове, заявила о смене апелляционной жалобы. В среду, 14 августа, началось рассмотрение апелляций участников аварии на улице Сумской – Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как сообщает "Медиапорт", адвокат виновницы ДТП уже не просит отменить приговор и назначить новое рассмотрение.

Адвокаты потребовали смягчить наказание с 10 до 5 лет лишения свободы с двухлетним лишением водительских прав и освободить от основного наказания с установлением испытательного срока.

По словам защитницы Зайцевой Юли Плетневой, подсудимая не снимает с себя вины, но ее вина заключается "только в превышении скорости движения". По мнению защиты, судом проигнорирована степень вины Зайцевой. Плетнева считает, что вина Зайцевой значительно меньше вине Дронова, следовательно это влияет на сумму возмещения вреда потерпевшим, которая, по мнению суда, должна быть не солидарной, а долевой.

Также адвокат Зайцевой заявила, что суд первой инстанции допустил неконкретику, а именно не установил, на какой именно свет светофора выехали и Дронов, и Зайцева, за какой именно состав преступления осуждена Зайцева.

Помимо всего, Плетнева несколько раз подчеркнула, что это автомобиль Дронова протаранил автомобиль Зайцевой. Более того, она сказала, что обвиняемая не может пройти надлежащего лечения в условиях СИЗО.

В этой связи защита Зайцевой попросила смягчить наказания до пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года и освободить от основного наказания, установив испытательный срок. Возмещение установить для Зайцевой на уровне 30%, для Дронова – 70%. Зайцева согласилась с мнением своего адвоката.

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Справка УНИАН. 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» под управлением 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы по 10 лет каждому.

Защитники Зайцевой и Дронова подали апелляционные жалобы на приговор суда. Апелляционное рассмотрение дела назначено на 14 августа.