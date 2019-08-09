С риском для жизни: жители столичной Троещины вынуждены добираться на работу, цепляясь за электрички (фото)

Мест в электричках на всех не хватает, люди вынуждены выстаивать огромные очереди.

В Киеве на посадочном узле Троещина-2 сегодня утром образовались огромные очереди на электричку. Люди вынуждены были добираться на работу, цепляясь за электричку снаружи и в буквальном смысле, рискуя своей жизнью.

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Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Не у всех киевлян утро начинается с кофе. Троещина-2", - отмечено в подписи под фотографией.

Отметим, Троещина-2 - это пересадочный узел между Киевской городской электричкой и Левобережной линией скоростного трамвая (маршруты №№ 4 и 5).

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Академгородке в час пик перекрыли трассу - люди в 30°-ю жару шли на работу пешком.