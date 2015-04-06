"Народный мэр" Бердянска проведет за решеткой 13 лет за госизмену

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, мужчину признали виновным в государственной измене.

Согласно сообщению, задержали Калаянова 25 мая 2014 года в Бердянске, когда он с сообщником пытался перевезти оружие и боеприпасы в Мариуполь. Еще один злоумышленник был убит во время задержания.

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"Досудебным расследованием установлено, что фигуранты действовали в составе преступной группы, которая планировала приобрести и использовать оружие для проведения подрывной деятельности против Украины и организации массовых беспорядков на территории Бердянска и Мариуполя", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, после задержания членов группы оперативники изъяли 73 ящика с оружием, в том числе с автоматами, пулеметами и гранатометами, которые были доставлены в Запорожскую область морем с территории АР Крым.