В Краматорске на стихийной свалке милиция нашла тайник с зенитными комплексами (фоторепортаж)

Он был расположен на стихийной свалке на окраине города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Краматорского горотдела милиции Сергей Кондрашенко.

По его словам, вместе с оружием милиционеры задержали 21-летнего владельца арсенала, жителя соседнего города, который приехал проверить сохранность своего "добра".

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Сотрудники милиции изъяли 4 противопехотные мины ТМ-62, 2 детонатора к ним, 2 реактивные противотанковые гранаты ПГ 7 М, 2 переносные зенитные ракетные комплексы, 6 ящиков с патронами 23 мм, несколько сотен патронов 7,62 мм, 2 каски и фрагменты бронежилетов.

Теперь мужчине, который спрятал военный арсенал, грозит от 3 до 7 лет тюрьмы за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее УНИАН сообщал, что из квартиры подозреваемого в убийстве сотрудника СБУ в Волновахе изъят большой арсенал оружия.