Украинский спортсмен намерен установить рекорд, проплыв за месяц почти 850 километров по Днепру

По словам организаторов, цель проекта - привлечь внимание к экологическим проблемам Днепра, способствовать развитию плавания в Украине и приобщить младшее поколение к занятиям спортом.

Мастер спорта Украины, чемпион всеукраинских стартов Михаил Романишин за 30 дней хочет преодолеть вплавь почти 850 км украинского участка Днепра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По словам Романишина, он планирует проплыть 838 км от границы с Беларусью до Черного моря (Страхолесье Иванковского района Киевской области - Херсон).

В день спортсмен планирует проплывать кролем около 30 км за 12 часов, не используя ласты.

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Сопровождать Романишина будет команда поддержки включительно с тренером Кареном Абрамовым, а также водная полиция.

«Водная полиция - большие молодцы, поскольку предложили сопровождать нас на катерах и передавать как эстафету там, где заканчиваются их территориальные полномочия», - отметил спортсмен.

Своим примером Романишин намерен отвлечь детей от плохих привычек и приобщить к занятиям спортом.

Организатор заплыва Украины Максим Уракин сообщил, что проект реализуется в два этапа. Первый стартует 5 августа и завершится через 27-30 дней в районе впадения Днепра в Черное море. По его словам, целью первого этапа проекта является, в том числе, и привлечение внимания к вопросам экологической безопасности и загрязненности Днепра. «У нас есть договоренности с экологами. На протяжении всего заплыва мы будем делать пробы воды, и по окончании этапа представим хорошую аналитику об уровне загрязнения реки», - сказал он.

Ход заплыва будут отслеживать эксперты Книги рекордов Украины.

На втором этапе, по словам Уракина, в 2020 году планируется преодолеть Черное море – от Одессы до Стамбула.

Заслуженный тренер Украины Карен Абрамов обратил внимание на проблемы развития плавания в Украине. Он сообщил, что если в Германии на 100 тысяч населения насчитывается 87 спортивных бассейнов, в США - 77, а в Украине – один.