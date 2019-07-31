Дело завода "Краян": САП обжаловала оправдательный приговор мэру Одессы

Руководитель САП Назар Холодницкий подал соответствующую апелляционную жалобу сегодня.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову и другим фигурантам дела о покупке здания завода «Краян» по завышенной цене.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в среду, 31 июля, заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор Малиновского районного суда Одессы, которым Труханов и другие соучастники признаны невиновными в совершении инкриминируемых преступлений по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

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«Только анализом содержания самого приговора установлено достаточно оснований для его отмены (неполнота судебного разбирательства, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам, существенное нарушение требований уголовного процессуального закона)», - говорится в сообщении.

Также указывается, что после выхода из отпуска прокуроров, которые поддерживали публичное обвинение, и ознакомления ими с материалами судебного производства, очевидно, будут установлены и другие обстоятельства в пределах оснований для отмены приговора, а соответственно и для внесения дополнений к апелляции.

Среди прочего, отмечается, что суд в приговоре не принял решение по поводу производства в отношении юридического лица - ООО «Девелопмент элит», что является обязательным при принятии оправдательного приговора (в соответствии с ч. 4 ст. 374 УПК Украины).

Как сообщал УНИАН, Труханов и другие должностные лица обвинялись в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода «Краян».

В сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

14 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу.

На скамье подсудимых находились Труханов, вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО «Девелопмент элит» (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО «Valton Group» Игорь Кравченко и предприятия «Брокбизнесконсалт» (оценщик) Галина Богданова.

В апреле 2019 года руководитель САП Назар Холодницкий заявил о необходимости согласования нового обвинительного акта. После его согласования стало известно об изменении суммы средств городского бюджета, которой соучастники завладели, - она уменьшена с 185 млн грн почти до 92,66 млн грн.

25 июня прокуратура попросила суд назначить Труханову наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

9 июля Малиновский райсуд Одессы вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела, в том числе и Труханову.

Суд заявил, что не установлены нарушения, которые свидетельствовали бы о том, что они нанесли бюджету ущерб, а прокуратура не доказала вину фигурантов. Также суд признал недопустимыми ряд доказательств, представленных стороной обвинения, и сообщения о подозрении Труханову и другим фигурантам.

Суд также постановил вернуть залог, который некоторые фигуранты дела вносили в качестве альтернативы содержания в СИЗО, и отменил ранее наложенный арест на имущество, в том числе и мэра города.