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Вузы сегодня обнародуют списки абитуриентов, поступивших на бюджет (видео)

11:28, 26 июля 2019
Общество
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Абитуриенты сегодня узнают, поступили ли на бюджет / фото: УНИАН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В то же время абитуриентам расслабляться не стоит. Чтобы наверняка стать студентом, им следует лично привезти в заведение оригиналы своих документов. Успеть нужно до 31 июля 18:00. Кто не сделает этого – на бюджетное обучение не попадет. Уже 1 августа вузы обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов.

По данным Министерства образования и науки, самыми популярными вузами в этом году стали Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и Львовский национальный университет им. И. Франко, на третьем месте – Киевский политехнический институт.

Самые востребованные специальности – филология, право, менеджмент и IT-технологии.

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Теги: #вуз#вступительная кампания