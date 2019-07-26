Вузы сегодня обнародуют списки абитуриентов, поступивших на бюджет (видео)
Вступительная кампания находится на финишной прямой. Сегодня вузы обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, поступивших на бюджет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В то же время абитуриентам расслабляться не стоит. Чтобы наверняка стать студентом, им следует лично привезти в заведение оригиналы своих документов. Успеть нужно до 31 июля 18:00. Кто не сделает этого – на бюджетное обучение не попадет. Уже 1 августа вузы обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов.
По данным Министерства образования и науки, самыми популярными вузами в этом году стали Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и Львовский национальный университет им. И. Франко, на третьем месте – Киевский политехнический институт.
Самые востребованные специальности – филология, право, менеджмент и IT-технологии.