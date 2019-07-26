Вузы сегодня обнародуют списки абитуриентов, поступивших на бюджет (видео)

Чтобы наверняка стать студентом, абитуриентам следует до конца месяца предоставить заведению оригиналы своих документов.

Вступительная кампания находится на финишной прямой. Сегодня вузы обнародуют рейтинговые списки абитуриентов, поступивших на бюджет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В то же время абитуриентам расслабляться не стоит. Чтобы наверняка стать студентом, им следует лично привезти в заведение оригиналы своих документов. Успеть нужно до 31 июля 18:00. Кто не сделает этого – на бюджетное обучение не попадет. Уже 1 августа вузы обнародуют окончательные списки зачисленных абитуриентов.

По данным Министерства образования и науки, самыми популярными вузами в этом году стали Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и Львовский национальный университет им. И. Франко, на третьем месте – Киевский политехнический институт.

Самые востребованные специальности – филология, право, менеджмент и IT-технологии.