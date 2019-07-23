Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Грибу (фото, видео)

10:43, 23 июля 2019
Общество
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Суд в России рассмотрит апелляцию на приговор от защитников Павла Гриба / фото Цимбалюк Роман

Об этом сообщают ТСН.

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Российский суд приговорил Павла к 6 годам тюрьмы "за подготовку теракта на выпускном вечере в Сочи". Защита настаивает на том, что Павел невиновен.

Украинца похитили в Беларуси 24 августа 2017 года, откуда вывезли в Россию.

У политзаключенного серьезные проблемы со здоровьем, и в российской тюрьме он не получает необходимое лечение.

15 июля Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело Гриба в России.

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Теги: #Павел Гриб#дело Гриба#Павел Гриб в России