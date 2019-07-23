Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Грибу (фото, видео)
10:43, 23 июля 2019Общество
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Похищенный украинец приговорен к 6 годам заключения.
Суд в России рассмотрит апелляцию на приговор от защитников Павла Гриба / фото Цимбалюк Роман
Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
Об этом сообщают ТСН.
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Российский суд приговорил Павла к 6 годам тюрьмы "за подготовку теракта на выпускном вечере в Сочи". Защита настаивает на том, что Павел невиновен.
Украинца похитили в Беларуси 24 августа 2017 года, откуда вывезли в Россию.
У политзаключенного серьезные проблемы со здоровьем, и в российской тюрьме он не получает необходимое лечение.
15 июля Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя ФСБ России Павла Карпенюка, расследовавшего дело Гриба в России.
Суд в России рассмотрит апелляцию на приговор от защитников Павла Гриба
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