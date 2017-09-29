РосСМИ: девушка, которая выманила украинца Гриба в Беларусь, рассказала подробности соглашения с ФСБ России

Россиянка, которая выманила украинца Павла Гриба в Гомель, где он был похищен сотрудниками ФСБ РФ, рассказала о подробностях соглашения со спецслужбами. Об этом она рассказала в интервью "Новой газете".

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По словам 17-летней Татьяны В., жительницы Адлера, сотрудники спецслужб заверили ее в том, что не собираются никого арестовывать, а хотят лишь "понять, что за персонаж - этот Павел, реальный ли это человек, какие у него планы". Поскольку в скайпе он переписывался под ником, а "Вконтакте" писал под псевдонимом "Роман Шухевич".

По соглашению - ей нужно было приехать к Грибу на встречу, задать ему несколько вопросов о его планах на будущее, а взамен ей обещали выдать заграничный паспорт, с которым она сможет выехать из России.

Она отмечает, что обо всем рассказала Грибу. "Мы обсуждали, что делать. Я готова была делать так, как он скажет. В результате он решил, что должна быть встреча, иначе мы никогда не встретимся", - рассказала Татьяна.

В издании подчеркивают, что в редакции есть реальный адрес девушки и ее матери, их фамилия и другая информация. Однако в публикации их не называют из соображений безопасности.

В отличие от дочери, мать отказалась общаться с журналистами.

Девушка рассказала, что с 8 класса она увлекалась историей Украины. В январе 2017 года в социальной сети она познакомилась с парнем из Украины, который подписывался, как "Роман Шухевич". Общались на украинском языке.

Татьяна отмечает, что обменивались с Грибом ссылками на исторические публикации, различные видео. Крупнейшим совместным увлечением была любовь к Степану Бандеру и Роману Шухевичу, поскольку "борьба за независимую Украину была для них важнейшим делом", а также много разговаривали о войне на Донбассе, кто был ее виновником и прочее в том же ключе.

Россиянка уверяет, что в марте они решили жить вместе, но для начала она должна была сдать ЕГЭ. Причем, она добавляет, что лето планировали провести в лагере по подготовке бойцов самообороны, а в дальнейшем поехать на Донбасс.

"Мы вместе хотели этого. И я полагалась в этом вопросе на него: как он решит, так и сделаем, туда и поедем. Но идея была - начать бороться за наши взгляды, а потом уже строить жизнь как-то, семью", - сказала Татьяна В.

По словам девушки, в июне она сдала экзамены и стала готовиться к переезду, пошла в ФМС оформлять загранпаспорт для переезда в Украину.

"Через несколько дней в дом к ее семье пришли сотрудники спецслужб. Девушку с матерью забрали в 7 утра и повезли на допрос. Допрос проходил без адвоката, хотя и в присутствии классного руководителя. После беседы сотрудник приказал Татьяне подписать документ о неразглашении тайны следствия. Она не может говорить о сути дела, но дает понять, что секретные службы имели доступ к личной переписке молодых людей в скайпе и "ВКонтакте", - пишет издание.

"Встречаться решили в Беларуси, поскольку в Украину без загранпаспорта Татьяна въехать не могла, а Павел не решался ехать в Россию. Татьяна говорит, что перелет с Сочи до Минска оплатила ее мать", - пишет издание.

По данным издания, днем 24 августа молодые люди в присутствии матери девушки Натальи встретились на аллее возле гомельского вокзала. Вопросы Павлу задавала мать - ее интересовали его дальнейшие планы.

"Встреча была очень быстрой. Мы поговорили о наших планах, все время были на ногах, после дороги хотелось есть, он мне принес сухую лапшу. Потом мы с матерью пошли в сторону остановки, а он - на вокзал, но вскоре он вернулся к нам, мы обнялись ", - рассказала девушка, добавив, что через несколько минут за ними приехало такси и они с матерью уехали, а парень остался на остановке.

Родственники Гриба не доверяют историям россиянки, которые она рассказывает СМИ и считают, что она "работает" по заданию ФСБ.

Источник российского издания в силовом блоке Краснодарского края сообщил, что некоторые материалы из дела Гриба уже скоро могут быть объявлены. "Это касается преступных намерений, в которых его подозревают. То, что вы узнаете о Павле Грибевам, либералам, вряд ли понравится", - сказал источник изданию.

Делом украинского парня, в котором фигурирует и Татьяна, занимается старший следователь УФСБ Павел Карпенюк.

Как сообщал УНИАН, Павел Гриб пропал 24 августа в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Позже появилась информация о том, что он находится в краснодарском СИЗО по подозрению в терроризме. Украинских консулов и врачей к нему не пускают.