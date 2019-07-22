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Миллионные хищения в оборонке: силовики пришли с обысками в Кабмин, Погранслужбу и ГФС (фото)

14:30, 22 июля 2019
Общество
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Кроме Кабмина обыски идут в служебных помещениях Госпогранслужбы, ГФС / фото: ГПУ

Представители прокуратуры и Службы безопасности пришли с обысками в Кабинет министров, Погранслужбу, Государственную фискальну службу и госпредприятия Спецтехноэкспорта по делу о хищении средств в оборонной сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

фото: ГПУ
фото: ГПУ

Обыски проводятся в рамках производства по факту завладения 6,739 миллиона долларов. По данным следствия, этими средствами завладели при заключении контракта между иностранной фирмой и одним из предприятий концерна Укроборонпром.

Кроме Кабмина обыски идут в служебных помещениях Госпогранслужбы, ГФС и на госпредприятии "Спецтехноэкспорт". Как сообщается, обыски направлены на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

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Теги: #Кабмин#хищения