Миллионные хищения в оборонке: силовики пришли с обысками в Кабмин, Погранслужбу и ГФС (фото)

Обыски проводятся в рамках производства по факту завладения 6,739 миллиона долларов.

Представители прокуратуры и Службы безопасности пришли с обысками в Кабинет министров, Погранслужбу, Государственную фискальну службу и госпредприятия Спецтехноэкспорта по делу о хищении средств в оборонной сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Обыски проводятся в рамках производства по факту завладения 6,739 миллиона долларов. По данным следствия, этими средствами завладели при заключении контракта между иностранной фирмой и одним из предприятий концерна Укроборонпром.

Кроме Кабмина обыски идут в служебных помещениях Госпогранслужбы, ГФС и на госпредприятии "Спецтехноэкспорт". Как сообщается, обыски направлены на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.