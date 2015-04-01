Президент поручил создать условия для работы ATR на материковой Украине

Об этом глава государства сообщил в "Твиттере". "Поручил Министерству информационной политики создать условия для работы канала ATR в Украине", - написал Петр Порошенко.

Читайте такжеКрымскотатарский канал ATR прекратил вещание

Как сообщал УНИАН, крымскотатарский телеканал ATR 31 марта прекратил вещание. Канал несколько раз подавал документы для перерегистрации в "Роскомнадзор", но их возвращали по разным причинам. Аналогичные проблемы имеют другие СМИ, входящие в медиа-холдинг ATR - детский крымскотатарский телеканал Lale, FM-радиостанции "Мейдан" и "Лидер", интернет-издание "15 минут".