К крымскотатарским СМИ применяется политическая цензура - ОБСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее заявление Миятович обнародовано сегодня.

Миятович напомнила, что в Крыму был "навязан для всех СМИ срок регистрации по российским правилам - до 1 апреля".

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"Средства массовой информации крымских татар получили отказ в регистрации из субъективных причин. Это является еще одним доказательством, что в Крыму продолжается политическая выборочная цензура свободных и независимых голосов", - сказала она.

Миятович подчеркнула, что "лица, принадлежащие к определенным национальным культурам, на своих территориях имеют право на распространение, доступ и обмен информацией, включая (осуществления) их собственным языком".

"События в Крыму также четко указывают на применение Российской Федерацией чрезмерного предупредительного характера регистрации", - заявила она.