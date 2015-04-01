"Айдаровцы" захватили хлебозавод на Луганщине, Москаль требует реакции Генштаба

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Москаля.

"Предприятие, которое является основным хлебопроизводителем в районе, захватили вооруженные военнослужащие батальона "Айдар", которые установили здесь свои правила и стали необоснованно поднимать цену на хлеб, что вызывает социальное напряжение и нарекания на действия властей среди местного населения, - заявляет Москаль. - При этом военные "Айдара" не позволяют другим производителям завозить хлеб в Станично-Луганский район и вовсе не платят за энергоносители (задолженность предприятия по газу сейчас составляет 700 тысяч гривен, а за электроэнергию - 150 тысяч гривен)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Генштаб подтвердил факт захвата хлебозавода батальоном "Айдар", но никаких действий для его освобождения не предпринял.

Москаль также отметил, что в Луганской области Служба военного правопорядка не представлена .