Суд арестовал нескольких "айдаровцев" по подозрению в бандитизме

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал начальник антикоррупционного управления при Генеральной прокуратуре Павел Жебривский.

"Работа управления по расследованию коррупционных преступлений ГПУ продолжается. Поэтому, сообщаю. Вчера по ходатайству нашего управления Печерский районный суд г. Киева принял решение о содержании под стражей нескольких человек, которые называют себя "айдаровцами", по подозрению в бандитизме", - говорится в сообщении.

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По его словам, такие поступки - "пятна на боевых знаменах этих частей, надругательство над памятью погибших героев".

Как сообщал УНИАН, ранее Главной военной прокуратурой совместно с СБУ были задержаны 5 дезертиров батальона "Айдар" и изъят арсенал похищенного оружия.