Кириленко хочет предоставить ATR право вещать в Украине

11:42, 01 апреля 2015
Общество
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Министр культуры Вячеслав Кириленко призывает предоставить возможность вещать в Украине крымскотатарскому телеканалу ATR, который с 1 апреля прекратил работу в Крыму.

/ hromadske.tv

Об этом он написал в Twitter.

«Канал ATR надо поддержать и предоставить им возможность вещать в Украине. Крымские татары должны иметь свое ТВ для борьбы против новой депортации», – написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание в полночь первого апреля из-за отказа в регистрации в Роскомнадзоре. Генеральный директор канала Эльзара Ислямова рассказывала, что лицензию на вещание российского образца каналу отказались выдать после неоднократного предоставления необходимых документов.

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На пресс-конференции основатель медиахолдинга ATR заявлял, что на руководство оказывается давление с призывами продать телеканал.

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