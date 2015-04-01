Кириленко хочет предоставить ATR право вещать в Украине

Об этом он написал в Twitter.

«Канал ATR надо поддержать и предоставить им возможность вещать в Украине. Крымские татары должны иметь свое ТВ для борьбы против новой депортации», – написал министр.

Канал ATR треба підтримати і надати їм можливість мовити в Україні.Кримські татари повинні мати своє ТБ для боротьби проти нової депортації — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) April 1, 2015

Напомним, ранее сообщалось, что крымскотатарский телеканал ATR прекратил вещание в полночь первого апреля из-за отказа в регистрации в Роскомнадзоре. Генеральный директор канала Эльзара Ислямова рассказывала, что лицензию на вещание российского образца каналу отказались выдать после неоднократного предоставления необходимых документов.

Читайте такжеОтказ в регистрации канала ATR нарушает Декларацию ООН о правах коренных народов - Меджлис

На пресс-конференции основатель медиахолдинга ATR заявлял, что на руководство оказывается давление с призывами продать телеканал.