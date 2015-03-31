В ожидании гетто: крымские татары пришли поддержать канал ATR в последний день вещания

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, люди идут с крымскотатарскими флагами. «Мы пришли сюда, чтобы просто быть рядом», – говорят телезрители.

В эти минуты на ATR идет пресс-конференция, посвященная возможному уходу телеканала из эфира. Перед въездом на территорию дежурит машина полиции.

С 1 апреля ATR может прекратить вещание. Это произойдет в том случае, если телеканалу не удастся до конца текущего месяца зарегистрироваться в качестве СМИ согласно российскому законодательству.

Читайте такжеОтказ в регистрации канала ATR нарушает Декларацию ООН о правах коренных народов - МеджлисТелекомпания несколько раз подавала документы в Роскомнадзор, но их возвращали обратно по различным причинам. Аналогичные трудности испытывают другие СМИ, входящие в медиа-холдинг ATR – детский крымскотатарский телеканал Lale, FM-радиостанции «Мейдан» и «Лидер», а также интернет-издание «15 минут».

По словам гендиректора канала Эльдары Ислямовой – Роскомнадзор каждый раз "бракует" заявление по надуманным основаниям, цитирует ее Крым.Реалии.

"Один раз это было связано с тем, что мы оплатили госпошлину не на те счета. Якобы информацию на сайте они вовремя не обновили, поэтому мы заплатили по старым. Мы заново оплатили. Потом, якобы, нотариус не так оформил копии. Заверили эти копии. Потом, якобы, некоторые наши СМИ, например, такие как "Мейдан", повторяют названия других СМИ. Мы доказали, что это не так - у них "Майдан", а у нас "Мейдан". Последний раз нам пришла информация, что якобы те данные, которые содержатся в учредительных документах, в заявлении не соответствует информации, которая есть в Госреестре. Доказали, что соответствует", - говорит Ислямова.

По ее словам, на местные власти у холдинга почти уже не остается никакой надежды.

Журналист и член совета крымских татар в Москве Айдер Муждабаев считает, что с прекращением вещания ATR крымскотатарское сообщество окажется загнанным в информационное гетто:

"Мне кажется, формальная причина закрытия канала не имеет никакого значения. Имеют значение какие-то другие причины, которые не имеют отношения ни к закону, ни к лицензированию", - говорит он.