В Москве задержали семерых участников пикета против преследований крымских татар

Активисты проводили на Красной площади акцию, посвященную массовым преследованиям.

В Москве задержали семерых ветеранов крымскотатарского движения, участников пикета против преследований крымских татар в Крыму.

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", активисты проводили на Красной площади акцию, посвященную массовым преследованиям, арестам и заключениям крымских татар, в частности, недавнему приговору, вынесенному фигурантам первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

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По данным активистов, среди задержанных: Сияр Гафаров (1952 г.р.), Эскендер Люманов (1964 г.р.), Решат Эмирусеинов (1950 г.р.) - отец одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и активный участник "Крымской солидарности", Энвер Сейтумеров (1951 г.р.) - активист крымскотатарского национального движения и учитель истории, Сейран Джемилев (1962 г.р.), Февзи Абдураманов (1964 г.р.), Синавер Ниметуллаев (1955 г.р.).

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Руслан Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

Завтра, 11 июля, Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор.