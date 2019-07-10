цей матеріал доступний українською

В Москве задержали семерых участников пикета против преследований крымских татар

14:51, 10 июля 2019
Общество
15 0
Среди задержанных - активные участники "Крымской солидарности" / фото: Василий Полонский / Дождь

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", активисты проводили на Красной площади акцию, посвященную массовым преследованиям, арестам и заключениям крымских татар, в частности, недавнему приговору, вынесенному фигурантам первой бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Читайте такжеКрымские татары ждут от Зеленского изменения статуса автономной республики

По данным активистов, среди задержанных: Сияр Гафаров (1952 г.р.), Эскендер Люманов (1964 г.р.), Решат Эмирусеинов (1950 г.р.) - отец одного из фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и активный участник "Крымской солидарности", Энвер Сейтумеров (1951 г.р.) - активист крымскотатарского национального движения и учитель истории, Сейран Джемилев (1962 г.р.), Февзи Абдураманов (1964 г.р.), Синавер Ниметуллаев (1955 г.р.).

Как сообщал УНИАН, 12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Руслан Абильтаров и Энвер Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на «политически мотивированный характер» уголовного дела.

Завтра, 11 июля, Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Новая волна репрессий оккупантов в Крыму
Теги: #Москва#задержания