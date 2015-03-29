Отказ в регистрации канала ATR нарушает Декларацию ООН о правах коренных народов - Меджлис

Об этом говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа, опубликованном на официальной странице организации в Facebook.

«Опираясь на статью 16 Декларации ООН о правах коренных народов, предусматривающей, что коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массовой информации на своих языках и получать доступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих коренным народам, без какой-либо дискриминации, Меджлис крымскотатарского народа, рассматривает отказ в перерегистрации независимых крымскотатарских СМИ как нарушение законных прав и интересов крымскотатарского народа», – говорится в заявлении.

Над независимыми крымскотатарскими печатными и электронными СМИ, осуществляющими свою деятельность в Крыму, нависла реальная угроза закрытия, – отметили в Меджлисе.

Они напомнили, что в становление независимых крымскотатарских СМИ, созданных в годы возвращения крымскотатарского народа в Крым, «вложены огромные усилия тысяч людей, осознающих особую роль СМИ на родном языке в процессе возрождения, сохранения и развития крымскотатарского языка, культуры, национальных традиций».

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Причиной прекращения с 1 апреля 2015 года вещания единственных в мире крымскотатарского телевизионного канала «ATR», детского телевизионного канала «Ляле» и радиостанции «Мейдан», выхода печатных изданий «Авдет», «Къырым» и других, деятельности информационного агентства «QHA», являются отказы властей в их перерегистрации, отмечает Крым.Реалии.

Руководители и творческие коллективы указанных СМИ неоднократно направляли документы для перерегистрации в адрес уполномоченных властями органов, но каждый раз получали немотивированные отказы в продолжении своей деятельности.

«Подобные дискриминационные действия властей, ведущие к прекращению деятельности независимых крымскотатарских СМИ вызвали массовое возмущение крымских татар. Народная акция «Не убивайте АТР» проводится не только в Крыму, но и в странах, где проживает крымскотатарская диаспора. Ряд известных правозащитников, журналистов и общественных деятелей России также выступили против дискриминации и угрозы закрытия независимых крымскотатарских СМИ», – говорится в заявлении Меджлиса крымскотатарского народа.

Проблема дискриминации крымскотатарских СМИ стала предметом обсуждения и на международном уровне. Только в марте 2015 года этот вопрос поднимали в ходе встречи с членами фракции Группы европейских консерваторов и реформаторов в Европарламенте, в Комитете ООН по правам человека, на встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Торс, на встрече с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом в ходе его визита в Украину, на специальных слушаниях Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

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Меджлис крымскотатарского народа призвал всех соотечественников и жителей Крыма разных национальностей совместно защищать неотъемлемые права человека и права народов.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 28 марта, на Майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку первого крымскотатарского телеканала ATR в связи с отказом Роскомнадзора его зарегистрировать согласно российскому законодательству.