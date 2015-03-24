Российская перепись недостоверна - Меджлис

Об этом в комментарии для Крым.Реалии сообщил первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Нариман Джелял.

Первые итоги переписи показали, что количество этнических русских, в сравнении с показателями 13-летней давности, увеличилось, а этнических украинцев, напротив, уменьшилось. Число крымских татар, по данным инициаторов переписи, также стало больше – 232,3 тыс. жителей полуострова (10,6% населения), еще 45 тысяч человек (2% крымчан) назвали себя татарами.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму полностью опустели более десяти деревень«Мы изначально говорили о том, что особых надежд на данную перепись не возлагаем. Мы не призывали крымских татар ни принимать участие, ни отказываться от участия в ней, оставив каждому самому решать, как поступить. Я знаю, что очень много людей отказывались принимать участие. Для меня озвученные цифры какой-то важной информации не несут», – сказал Джелял.

По его мнению, цифра почти в 280 тысяч крымских татар «достаточно условная и вызывает очень много вопросов».

«280 тысяч – мы называли еще в 90-е годы такую цифру. За это время, и очень многие эксперты об этом говорили, именно крымские татары в Крыму имели положительный индекс рождаемости, в отличие от многих других национальных сообществ Крыма, что вызывало у некоторых определенную озабоченность», – пояснил первый замглавы Меджлиса.

Джелял считает, что указанные данные «не соответствуют действительности и должны быть гораздо больше, учитывая, что за 20 лет крупных миграционных процессов за пределы Крыма не происходило, за исключением нескольких тысяч, которые уехали за последний год.

В конце минувшей недели Росстат опубликовал данные, согласно которым в Крыму проживает 2 млн 284 тысяч жителей, из которых 96,2% указали свою национальную принадлежность.

Самой многочисленной национальной группой на полуострове являются русские – 1,49 млн человек (68% населения, указавшего национальность). На втором месте оказались украинцы. Их на полуострове, согласно данным переписи, 344,5 тысяч (15,7%).