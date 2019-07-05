В Киеве презентовали первый открытый офис полиции в метро

В открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации первого открытого офиса полиции метрополитена (Национальной полиции). Стеклянный офис открыли на станции метро “Лукьяновская”.

“Ежедневно 1,5 миллиона людей пользуются киевским метрополитеном. Через эту станцию за день проходит около 70 тысяч пассажиров. Немало людей обращаются за помощью в полицию, - отметил Кличко. - Этот офис - абсолютно прозрачное помещение со стеклянными стенами. Все видят, что здесь происходит и как работает полиция”, - сказал Кличко.

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Помещение спроектировано по стандартам «прозрачного» офиса. Правоохранители в реальном времени через систему видеонаблюдения могут мониторить ситуацию на станции и оперативно реагировать на любые вызовы. Пассажиры смогут обратиться в этот офис относительно утерянных документов, вещей или выявления случаев нарушения правопорядка.

В открытом офисе полиции метрополитена есть и автоматический дефибриллятор для оказания помощи пассажирам.

“Пока проект будет работать в пилотном режиме. В ближайшие месяцы правоохранители будут анализировать работу в таком формате. И, если она докажет свою эффективность, подобные офисы будут открыты на самых загруженных станциях метрополитена, на его пересадочных узлах”, - подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул, что цель воплощения таких проектов – сделать Киев комфортным и безопасным. И напомнил, что для этого продолжается реализация программы “Безопасная столица”, по установке камер видеонаблюдения в городе.

В презентации открытого офиса также приняли участие руководитель Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко и начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.