УНИАН представил обновленный сайт фотобанка

Информационное агентство УНИАН представило обновленный сайт УНИАН. Фотобанк, одной из первых в Украине оперативных фотослужб новостей. Разработкой обновленного сайта фотобанка занималась команда 1+1 Digital.

Для удобной и облегченной логистики пользователей команда провела редизайн интерфейса и усовершенствовала поиск при сочетании нескольких ключевых слов с поддержкой морфологии и возможностью фильтровать по многим параметрам.

Дизайн нового сайта адаптивный, позволяет просматривать контент на любых устройствах. На обновленном сервисе уменьшено количество водяных знаков на одной фотографии, что делает просмотр более удобным для потребителя.

«Модернизируя сайт для сервиса, который в режиме реального времени предоставляет цифровую фотоленту качественных изображений и ежедневно иллюстрирует важнейшие события страны, для нас было важно обеспечить максимально простое взаимодействие с ним, в частности, в части поиска контента. Теперь пользователям будет удобнее просматривать и выбирать фото для их легального использования в собственных целях. Мы же продолжим оперативно обновлять фотобанк и быстро реагировать на последние события», - отметила Соколовская Инна, руководитель отдела фотосервиса УНИАН.

Архив службы насчитывает около миллиона фотографий не только от 1996 г., года основания УНИАН, но и фотографии с других знаковых для Украины событий (Чернобыльской катастрофы, студенческой голодовки, обретения Независимости и других).

Для того, чтобы стать клиентом фотослужбы УНИАН, каждый желающий имеет возможность оплатить подписку за фотосервис или приобрести отдельные фото по упрощенной процедуре, добавив их в корзину на сайте.