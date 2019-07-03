"Богомолец надо прикладывать мокрое полотенце к голове": Москаль о "дематюкации языка"

Экс-председатель ОГА убежден, что нововведения не принесут поступлений в госбюджет.

Наказание за нецензурную брань уже предусмотрено в Админкодексе Украины, законодательная инициатива нардепа от БПП Ольги Богомолец не новая.

Об этом заявил экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина".

"Нецензурная брань в общественных местах давно есть в Кодексе об административных правонарушениях (ст. 173, - ред.) и наказывается штрафом. Было время, когда за это привлекали на 15 суток ареста. Она врач (Богомолец, - ред.). В таких случаях надо брать мокрое полотенце, прикладывать к голове, если такие идеи возникают", - сказал Москаль.

Он задал риторический вопрос - "Кто из граждан Украины не выражается нецензурно в адрес Верховной Рады?" и признался, что сам прибегает к брани.

Экс-председатель ОГА убежден, что нововведения не принесут поступлений в госбюджет

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"Посмотрите на уровень нашей патрульной полиции. Ее, мне кажется, матерят каждый день, и они сами не в состоянии себя защитить", - пояснил он свою мысль.

"Всех, кого я обругал, кто подавал в суд, кто подавал в суд на защиту чести, достоинства и деловой репутации, это были те, кто не имеют ни достоинства, ни чести, ни деловой репутации и все суды проиграли, потому что есть целая куча решений ЕСПЧ по этому вопросу, где все урегулировано, и не надо нашему парламенту в конце урегулировать. Ее и так народ послал, а после первых решений, думаю, начнут посылать новую Раду", - добавил Москаль.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

Профильный комитет рассмотрит документ 10 июля.