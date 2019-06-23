В полиции заявили об отсутствии пострадавших во время Марша равенства в Киеве

Участие в Марше равенства, по подсчетам полиции, приняли до трех тысяч человек.

В милицию не поступало информации о пострадавших во время Марша равенства в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в комментарии журналистам.

На вопрос о пострадавших он ответил: "Ни одного заявления о пострадавших у нас на данный момент нет".

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Кроме того, на вопрос о взрыве в парке имени Тараса Шевченко Яровой отметил, что "кто-то бросил петарду".

При этом он не назвал конкретное количество привлеченных к охране правопорядка правоохранителей.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что во время мероприятия не зафиксировано ни одного сообщения о нарушении.

"Во время проведения мероприятий не был задержан ни один человек", - добавил он.

В отношении мужчины, который в начале проведения Марша равенства бросился к колонне, Князев сказал, что полиция к нему, возможно, составит админпротокол, если он совершил правонарушение, и его отпустят.

Кроме того, он сообщил, что участие в Марше равенства приняли до трех тысяч человек.

«До трех тысяч было участников этих мероприятий», - сказал он.

В то же время, председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что более точные цифры может сообщить местная власть.

В свою очередь в ГО «Киевпрайд» заявили значительно большее количество участников Марша. Его директор Руслана Панухник отметила, что в этом году в мероприятии приняли участие более 8 тысяч человек.