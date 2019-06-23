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В Киеве задержали девять провокаторов на Марше равенства - им грозит до семи лет заключения

10:15, 23 июня 2019
Общество
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Известно, что возраст задержанных – от 18 до 48 лет / facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, у задержанных изъяли орудия для подготовки провокаций.

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Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Известно, что их возраст – от 18 до 48 лет.

"Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификацией ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.4 ст.296 (хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленникам грозит от трех до семи лет заключения.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, на контракцию Марша Равенства в Киеве планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативам, и забросать ими участников Марша равенства и представителей полиции.

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Теги: #полиция#Марш равенства в Киеве