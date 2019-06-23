В центре столицы из-за Марша равенства ограничено движение транспорта по ряду улиц

Также до окончания Марша равенства изменены маршруты общественного транспорта и закрыты станции метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» и «Театральная».

В центре столицы в связи с проведением Марша равенства ограничено движение транспорта по ряду улиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

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В частности, движение ограничено: на ул. Владимирской (на участке от ул. Прорезной до ул. Саксаганского), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Крещатик до ул. Николая Лысенко), на б-ре Тараса Шевченко (на участке от ул. Леонтовича до пл. Бессарабской), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Тарасовской до пл. Льва Толстого), ул. Антоновича (на участке от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Терещенковской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Пушкинской (на участке от пл. Льва Толстого до ул. Прорезной), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Саксаганского до ул. Павла Скоропадского).

Также изменены маршруты общественного транспорта.

Как сообщал УНИАН, с 18:00 22 июня до 18:00 23 июня на ряде улиц в центре столицы будет временно ограничено движение в связи с проведением Киевпрайда.

Организаторы «Киевпрайда» сообщили о нападении на посетителей их мероприятия в столице. Это произошло вечером 19 июня после показа фильма в платформе культурных инициатив «Изоляция»

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проводить 23 июня Марш равенства «Киевпрайд».

По данным организаторов, в Марше равенства 23 июня примут участие около 10 тысяч человек.