СМИ: перед крушением авиалайнер A320 начал резко снижаться

Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на данные Flightradar24.

Flightradar24, проанализировав маршрут самолета, сообщает, что тот поднялся на высоту в 38 тысяч футов (около 12500 метров), а затем начал снижаться. Сигнал самолета был утерян, когда он находился на высоте 6800 футов (около 3250 метров).

Согласно графику полета, перед крушением самолет снижался со скоростью около 3000–4000 футов в минуту.

Читайте такжеНа борту разбившегося во Франции авиалайнера находились в основном граждане Германии"Как отмечают эксперты, подобная скорость снижения характерна для судна, заходящего на посадку", - утверждает издание.

Сегодня на юге Франции разбился пассажирский самолет Airbus A320, выполнявший рейс Барселона — Дюссельдорф. На борту находились 148 человек: 142 пассажира и 6 членов экипажа