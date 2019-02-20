Годовщина расстрелов на Майдане: журналисты напомнили о самом кровавом дне Революции Достоинства (видео)

Пять лет назад в центре Киева правоохранители убили более 60 протестующих.

События 20 февраля 2014 года называют самыми трагическими в истории современной Украины. В то утро на улице Институтской снайперы на протяжении трех часов расстреливали майдановцев.

Именно 20 числа жертв было больше всего. Этот день объявлен Днем героев Небесной сотни, говорится в "Сніданку з 1+1".

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Утро 20 февраля 2014 года был черным. Центр столицы был весь в дыму от сгоревшего Дома Профсоюзов и покрышек. Центральные улицы и заезды перекрыли блокпостами силовиков, а центральные станции метро не работали.

"Основным оружием майдановцев были самодельные щиты, дубинки и коктейли молотова. Внутренние войска сначала оборонялись водометами. Но потом в ход пошли гранаты и раздался первый выстрел. Ужасное видео с расстрелом майдановцев снайперами облетело весь мир. 20 февраля на улицах Киева погибло около полусотни человек.

Всего за три дня — с 18 по 20 февраля погибли 73 протестующих и 11 правоохранителей, более 600 человек получили травмы", - напомнили в эфире.

Напомним, 20 февраля Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала украинскую власть приложить больше усилий для расследования убийств во время Революции Достоинства и установления всех причастных к гибели людей.