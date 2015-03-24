Лишь 12,6% украинцев полностью поддерживают деятельность Порошенко - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня в Киеве результаты социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 6 по 12 марта при поддержке правительства Швеции.

По данным опроса, 40,7% респондентов поддерживают отдельные шаги главы государства, 39,9% не поддерживают деятельность президента, а 6,7% - затруднились ответить.

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Кроме того, социологи, опрашивая граждан относительно поддержки деятельности премьер-министра Арсения Яценюка, получили результаты, согласно которым большинство населения не поддерживает деятельность главы правительства, а именно - 56,7% респондентов.

7,8% опрошенных полностью поддерживают Яценюка, 29,3% - поддерживают отдельные шаги деятельности, а 6,2% затруднились ответить.

Похожие результаты имеет уровень поддержки деятельности Кабинета министров Украины. 56,8% респондентов не поддерживают деятельность правительства, 31,4% - поддерживают отдельные мероприятия, 4,5% поддерживают полностью, а 7,3% затруднились ответить.

Кроме того, согласно опросу, большинство граждан не поддерживают деятельность председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана. 48,1% не поддерживают, 31,9% - поддерживают отдельные мероприятия, 6,2% полностью поддерживают, а 13,9% не смогли ответить.

При этом уровень поддержки парламента ниже уровня поддержки председателя ВР. 56,9% опрошенных не поддерживают деятельность Верховной Рады, 32,6% - поддерживают отдельные мероприятия, 3,9% поддерживают полностью, а 6,9% не смогли ответить.

Наибольшее недоверие среди государственных институтов имеет Национальный банк Украины. 77,3% респондентов ответили, что не поддерживают деятельность НБУ, 10,5% - поддерживают отдельные мероприятия, 1,9% полностью поддерживают, а 10,4% затруднились ответить.

Следует отметить, что во время проведения исследования было опрошено 2009 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.