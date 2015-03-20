Каждый второй житель так называемых «ДНР» и «ЛНР» хочет в состав Украины - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые представила сегодня на пресс-конференции представитель КМИС Марина Шпикер.

«На неподконтрольных Украине территориях половина респондентов считает оптимальным для Донбасса один из трех сценариев по которому он остается в составе Украины», - отметила она.

Читайте также65% россиян симпатизируют наемникам из "ДНР" и "ЛНР", каждый четвертый предлагает их наградить - опрос

Так, за сценарий, согласно которому Украина возвращает Донбасс под свой контроль, и государственное управление на этих территориях остается таким, как раньше, выступают 40% жителей на подконтрольной территории южного востока Украины и 12% жителей временно оккупированных территорий, так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Также за то, чтобы Украина вернула Донбасс под свой контроль, но предоставила этим территориям расширенные полномочия в составе Украины, как унитарного государства, выступают 36% жителей юго-восточных областей Украины и 20% среди жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, идею, чтобы Украина стала федерацией, при этом Донбасс остается в составе Украины как автономная республика, поддерживают 8% жителей юго-востока Украины и 18% жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Читайте такжеБольшинство украинцев поддерживают уступки власти ради прекращения войны - опрос

Впрочем, согласно результатам исследования, каждый четвертый житель временно оккупированных территорий Донбасса выбрал бы независимость своего региона, а 16% присоединились бы к России.

В украинской части выборки за возвращение Донбасса выступает 76%, за федерализацию - 8%. Только 9% хотели бы отсоединения или перехода региона в состав России.

«В неподконтрольных Украине регионах Донбасса каждый второй выступает за возвращение в Украину при условии определенного пересмотра общественного договора и получения дополнительных полномочий для своего региона», - резюмировала Шпикер.

***

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии по заказу ГО «Телекритика» 26-28 февраля 2015 года. Выборка опроса репрезентативна для совершеннолетнего городского населения в пяти областях: Харьковская, Одесская, Херсонская, Донецкая, Луганская (включительно с районами, которые на момент опроса не контролируются украинскими властями).

Всего было проведено 561 интервью в 124 населенных пунктах методом CATI (звонки на стационарные телефонные номера).

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным опроса, с сентября 2013 года количество сторонников вступления в Таможенный союз в Украине снизилась втрое.