Адвокаты и родные Бекирова, которого увезли из СИЗО в больницу, не знают о его местонахождении

Родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал.

Адвокаты и родные тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого сегодня увезли из СИЗО в больницу, не знают, где он находится.

Об этом УНИАН сообщила жена активиста Гульнара Бекирова.

По ее словам, родственники обзвонили симферопольские больницы, однако там сообщили, что Бекиров к ним не поступал.

Бекирова отметила, что в СИЗО Симферополя на данный момент её мужа тоже нет.

Адвокаты пытаются выяснить местонахождение тяжелобольного активиста.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову.

Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.

12 июня ФСБ РФ завершило следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее предоставленные в ходе следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился в то время, когда он якобы передавал взрывчатку и боеприпасы.