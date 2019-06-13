ФСБ РФ закончило "следствие" по делу крымскотатарского активиста Бекирова

ФСБ России закончило следствие по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки.

Читайте такжеПравозащитники рассказали о репрессиях в России и назвали число политзаключенных

Об этом адвокаты Бекирова Алексей Ладин и Ислям Велиляев сообщили изданию Крым.Реалии.

«Сегодня (12 июня) в окончательном варианте Бекирову предъявили обвинение. Оно осталось без изменений, единственное – четко уточнили дату и время, когда именно, по версии следствия, он передал боеприпасы и взрывчатку. Раньше обвинение было расплывчатое, время и дата совершения преступления – неустановленные», – сообщил Велиляев.

По словам Ладина, Бекиров не признал вину и полностью подтвердил свои показания, ранее данные в ходе следствия, а также уточнил по времени и по датам, с кем и где находился.

«После допроса защита ходатайствовала о том, чтобы следствие вызвало и допросило тех людей, которые находились с Бекировым в то время, когда он якобы передавал взрывчатку и боеприпасы. Кроме того, я ходатайствовал о проведении психо-физиологического исследования (проверку на полиграфе) в отношении Бекирова, а также мифического свидетеля под псевдонимом Меметов в случае его согласия. Ждем ответа», – сообщил Ладин.

В ближайшее время защита приступит к ознакомлению с материалами дела, после чего его направят в суд.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста неоднократно заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" продлил Бекирову срок ареста до 12 августа.

Адвокат Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров, которого оккупанты уже полгода держат в СИЗО, может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Евросуд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу.