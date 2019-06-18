Исследование показало, какие профессии скоро "умрут"

Уже сейчас нужно думать о будущем.

Постепенное вымирание некоторых профессий пройдет в мире уже в ближайшее время.

Об этом рассказали в эфире "Сниданок с 1+1".

Согласно исследованию международного рекрутингового портала, проблемы с трудоустройством в будущем ожидают, в частности, бухгалтеров, секретарей, почтальонов, кассиров, водителей автомобилей и менеджеров по туризму.

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Зато в Украине многие из этих профессий остаются востребованными. Например, предложения в сфере туризма и гостиничного бизнеса в прошлом году выросли наполовину. Большой спрос и на профессиональных рабочих, администраторов и работников транспорта.

Напомним, 6 июня сообщалось, что в Украине официально появилось "предвысшее образование".