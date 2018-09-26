Проект Минобразования о новых условиях поступления в вузы в 2019 году отклонили

По мнению экспертов, этот проект противоречит основным принципам государственной регуляторной политики.

Комитет по вопросам науки и образования и Общественный совет при Министерстве образования и науки Украины не поддержали проект МОН относительно Условий приема в учреждения высшего образования в 2019 году.

Как сообщают «Комментарии», 4 сентября 2018 года Министерство образования и науки Украины опубликовало на своем сайте проект «Условий приема на обучение в учреждения высшего образования в 2019 году». Предложенный МОН проект вызвал большой резонанс среди общественности, волну возмущения и непрерывные дискуссии о возможных негативных последствиях в случае его утверждения. Многие участники дискуссий назвали новые правила приема дискриминационными и самыми строгими за все время существования внешнего независимого оценивания, несмотря на то, что с каждым годом количество абитуриентов, поступающих на учебу в украинские учреждения высшего образования, только уменьшается.

В частности, по мнению общественности, проект Условий приема содержит весьма «неоднозначные» нововведения, которые могут навредить украинской системе образования.

Отмечается, что позже этот вопрос также привлек внимание Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины. В итоге во время заседания 5 сентября 2018 года участники комитета обсудили и поддержали предложения о пересмотре предлагаемого проекта, с которыми обратились в МОН Украины, в частности, отказаться от введения минимального проходного балла по вступительным тестированиям для поступления на отдельные специальности на основе полного общего среднего образования.

Общественный совет при Министерстве образования и науки Украины также поддержал мнение Комитета по вопросам науки и образования относительно проекта Условий приема. Так, 19 сентября 2018 года, на основании многочисленных обращений граждан и общественных объединений, представители Общественного совета рассмотрели на своем заседании проект Условий приема в учреждения высшего образования в 2019 году. По итогам заседания было единогласно принято решение о том, что проект Условий приема требует существенной доработки и более широкого общественного обсуждения.

Также представители Общественного совета призвали Министерство образования и науки Украины не принимать Условия приема в той редакции, в которой они были размещены для общественного обсуждения. По их мнению, необходимо инициировать проведение круглого стола для обсуждения проекта условий с привлечением всех стейкхолдеров на базе Общественного совета при поддержке Комитета по вопросам высшего, профессионального предвысшего образования и науки. 21 сентября 2018 года с соответствующими предложениями председатель Общественного совета обратился к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич.

Кроме этого, в ответ на предложенный проект, Ассоциация учебных заведений Украины частной формы собственности, Всеукраинское объединение организаций работодателей в сфере высшего образования и Конфедерация негосударственных учреждений высшего образования Украины инициировали проведение «Конференции представителей объединений негосударственных учреждений высшего образования».

Сообщается, что участники Конференции пришли к единому выводу, что этот проект противоречит основным принципам государственной регуляторной политики, определенными ст. 5 Закона Украины, в частности, адекватности, эффективности, сбалансированности и предсказуемости, требует существенной доработки в соответствии с требованиями Конституции Украины и действующего законодательства и более широкого анализа возможных негативных последствий от внедрения предложенных в нем норм, ограничивающих конституционные права абитуриентов и учреждений высшего образования.

При этом представители общественности выразили надежду, что в Министерстве образования и науки Украины прислушаются к предложениям, представленным Комитетом по вопросам науки и образования и Общественным советом, и пересмотрят проект Условий приема на обучение в учреждения высшего образования в 2019 году. Ведь, по их мнению, нынешний проект, помимо того, что затрагивает вопрос конституционного соответствия, еще и несет угрозу национальной безопасности, возможного значительного сокращения количества студентов и уменьшения числа высокообразованных граждан Украины.