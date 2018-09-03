В Киеве открыли выставку о воевавших на Донбассе представителях ЛГБТ (видео)

Автору удалось уговорить сфотографироваться лишь девятерых представителей ЛГБТ-сообщества.

В столице открылась выставка «Мы были здесь», посвященная украинцам-представителям сексуальных меньшинств, воевавшим на востоке Украины.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что автору удалось уговорить сфотографироваться лишь девятерых представителей ЛГБТ-сообщества. Их портреты выставлены с закрытыми лицами и измененными именами.

Впрочем, пока проект готовился, один из ребят все же рассказал о своей ориентации: сначала соратникам из батальона, а затем - всей Украине.

Выставка проходит под усиленными мерами безопасности. На улице посетителей охраняет отряд полиции, а внутри охранники проверяют у всех содержимое сумок. Все опасаются провокаций со стороны радикалов.

Отмечается, что автор проекта Антон Шебетко два месяца искал среди геев и лесбиянок тех, кто защищал украинскую землю от пророссийских боевиков.

«Я до конца не верил, что мне удастся реализовать этот проект. Давайте говорить, что там есть люди за пятьдесят, там есть ЛГБТ, там есть женщины, там есть все», - говорит автор.

Один из героев выставки – 34-летняя девушка, чей портрет подписан как София. Своего настоящего имени она не называет – боится нападения. На фронте девушка воевала в пехоте. Там свою ориентацию не афишировала, но, признается, такой потребности не было - там все равны.

Участник выставки, который раскрылся - Виктор Пилипенко («Француз»), ветеран батальона "Донбасс". В 2015 году защищал поселок Широкино возле Мариуполя. Во время подготовки выставки Виктор решил обнародовать в Facebook публичное признание. Говорит, радикалов больше не боится.

«Я - гей. Открытый. Так. Меня зовут Виктор Пилипенко, я воевал за Украину, за ее независимость, ее суверенность. И тут на меня будет нападать кто-то? За что? За то, что я защищал их задницы», - говорит «Француз».

Напомним, 17 июня в Киеве состоялся Марш равенства "Киевпрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей. Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста.

Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ". Еще до начала акции протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек, однако в тот же день всех отпустили.