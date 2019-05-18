Состояние здоровья политзаключенного Бекирова ухудшается - адвокат

Очередное заседание по продлению срока ареста в изоляторе назначено на 5 июня.

Состояние здоровья незаконно арестованного российскими оккупантами крымскотатарского активиста Эдема Бекирова ухудшается после приема медпрепаратов по новому назначению врачей горбольницы имени Семашко в Симферополе.

Об этом изданию Крым.Реалии рассказал адвокат Бекирова Ислям Велиляев.

По словам защитника, в результате обследования 14 мая кардиолог и эндокринолог больницы указали, что состояние Бекирова удовлетворительное и порекомендовали только увеличить количество вводимых ему единиц инсулина.

"У него до сих пор высокий уровень сахара - 16 ммоль/л (при норме - до 6,5 ммоль/л). Врачи увеличили ему дозу вводимого инсулина и если собрать все приемы за сутки, будет свыше 50 единиц. И при таком количестве инсулина сахар все равно зашкаливает", - рассказывает Велиляев.

Как сообщает адвокат, Бекиров жалуется на непрекращающиеся боли в сердце, которые периодически сопровождаются жжением. У него гипертония третьей стадии: "любое движение приводит к сильной отдышке".

Из-за большого количества вводимого инсулина у активиста увеличилась и воспалилась поджелудочная железа, что проявляется сильными болями. Также его мучают постоянные головные боли, сильная отечность тела, левой ноги и лица. Кроме того, из-за малой подвижности у Бекирова атрофируется левая нога.

"На левой ноге у него нет вен, потому что их использовали при операции на сердце. На левой ноге спереди образовалась свежая трофическая язва, он ее залечивает мазями, но она опять периодически появляется", - поясняет Велиляев.

По словам адвоката, на условия содержания у Бекирова жалоб нет, кроме отсутствия свежего воздуха. "Сейчас начинается жара, недостаточно воздуха. У него в камере окно нараспашку 24 часа, но кислорода все равно не хватает", - говорит Велиляев.

С учетом новых показателей состояния здоровья Бекирова адвокат намерен добиться изменения ему меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в СИЗО, в частности, на домашний арест.

Очередное заседание по продлению срока ареста в изоляторе назначено на 5 июня.

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Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Эдема Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

10 апреля подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" продлил меру пресечения Бекирову в виде содержания под стражей до 12 июня.

26 апреля Бекиров во время судебного заседания в подконтрольном РФ так называемом "Верховном суде" оккупированного Крыма заявил о намерении начать голодовку. По словам адвоката, его подзащитный принял такое решение из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

7 мая в подконтрольном РФ суде в оккупированном Крыму в этом деле были представлены результаты судебно-биологической, психиатрической, а также судебно-баллистической и взрывотехнической экспертиз. Адвокат и Бекиров выразили свое возражение и несогласие с результатами этих экспертиз.