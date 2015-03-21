В Сумах еще одного прокурора будут судить за преследования участников Революции Достоинства

Прокуратурой Сумской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении прокурора прокуратуры г. Сумы, который подозревается в совершении противоправных действий в отношении участников Революции Достоинства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, дело в суд направлено 20 марта.

Согласно сообщению, досудебным расследованием установлено, что указанный работник в январе 2014 года во время Революции Достоинства привлек к уголовной ответственности заведомо невиновных участников мирных акций протеста. С этой целью милиционер внес в письменные сообщения о подозрении сведения, которые не подтверждались имеющимися в материалах уголовного производства доказательствами.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого преступления и фальсификацией) Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, бывшему прокурору Сумской области 27 января 2015 сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.340 (незаконное препятствование организации или проведению митингов) и ч.2 ст.372 УК Украины. Он подозревается в незаконном привлечении к уголовной ответственности пятерых депутатов Сумского городского совета, которые принимали участие в Революции Достоинства.

Читайте такжеСуд продлил арест двум подозреваемым в убийствах на Майдане экс-беркутовцам до 3 маяТакже 16 января по подозрению в совершении противоправных действий в отношении участников сумского Майдана, предусмотренных ч.2 ст.372 УК Украины, прокуратурой Сумской области в суд было направлено обвинительное заключение в отношении бывшего прокурора прокуратуры г.Сумы и следователя Сумского горотдела милиции.

Кроме того, по результатам расследования фактов совершения неправомерных действий в отношении участников акций протеста на площади Независимости Сумы в ночь с 26 на 27 января 2014, в феврале в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из заместителей бывшего главы УМВД Украины в Сумской области. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями) УК Украины.