ГПУ объявила о подозрении прокурорам, незаконно привлекавшим к ответственности участников Евромайдана

Генпрокуратура сообщила о подозрении следователям и прокурорам, которые незаконно задерживали и привлекали к ответственности участников Евромайдана зимой 2013-2014 гг.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ продолжается расследование по фактам заведомо незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности участников акций протеста во время Революции Достоинства.

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2 марта этого года двум следователям райуправлений органов внутренних дел Киева, прокурору столичной прокуратуры и прокурору районной прокуратуры Киева сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 371 (заведомо незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по другим фактам незаконного задержания и привлечения к уголовной ответственности, а также принятие следственными судьями на протяжении января-февраля 2014 г. заведомо неправосудных решений об избрании участникам акций протеста в г. Киеве мер пресечения продолжается.