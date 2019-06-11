Авиакатастрофа Ми-8: на Львовщине более тысячи человек пришли попрощаться с погибшими летчиками (видео)

Хоронить летчиков сегодня.

С четырьмя летчиками, которые погибли во время авиакатастрофы, прощались на Львовщине. Отдать им почести пришло более тысячи человек.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Во время прощания с погибшими в небо подняли военный вертолет, он сопровождал похоронную процессию. Сотни людей несли цветы.

Коллеги говорят, что все погибшие были опытными вертолетчиками, участвовали в ООС и международных миротворческих операциях, в ошибку пилотов коллеги не верят. После расшифровки записи черных ящиков следствие рассматривает два десятка версий, но главной - до сих пор не называют.

«Были у нас одни версии, сейчас появляются совсем другие версии. Двадцать одна версия, чтобы вы понимали, каждая из них будет рассматриваться очень тщательно. Есть версии даже - диверсия», - говорит начальник армейской авиации командования сухопутных войск ВСУ Игорь Яременко.

Напомним, вертолет МИ-8 упал две недели назад во время ночных учебных полетов с высоты двухсот метров. После падения загорелся. На борту были командир 16-й отдельной вертолетной бригады Игорь Мазепа, штурман Владислав Попенко и техники Василий Романюк и Павел Дацюк. Все они погибли на месте.