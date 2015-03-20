В Днепропетровскую область стягивают силы Нацгвардии из-за возможных беспорядков в регионе

Как сообщают источники ТСН.ua такие меры принимаются в связи с возможными беспорядками на территории региона из-за информации о вероятной отставке главы облгосадминистрации Игоря Коломойского.

Кроме того, есть информация о том, что во время переговоров "нормандской четверки" в Минске в прошлом месяце президент России Владимир Путин потребовал отставки Коломойского. В настоящее время ТСН.ua проверяет эту информацию.

Напомним, 19 марта, от исполнения обязанностей был отстранен глава правления "Укртранснафты" Александр Лазорко. При этом вечером этого же дня в офисе "Укртранснафты" завершилось заседание, на котором обсуждалась законность смены руководителя компании. По словам Игоря Коломойского, никаких решений Кабмин, Администрация президента или другие органы власти не принимали относительно изменения руководителя "Укртранснафты".

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"Документы выяснили, что нет задачи на голосование от Кабмина, нет задачи на голосование от НАК "Нафтогаз", вообще нет никаких документов. Под видом милиции была какая-то не понятная частная охранная структура. Они ворвались, разбили стекло, травмировали людей, кому-то сломали руку. Сейчас они исчезли. Мы восстановили конституционный порядок, а теперь будем действовать согласно действующему законодательству. Вернется премьер, вернется глава НАК "Нафтогаз", захотят сменить директора - пожалуйста, но в установленном законом порядке. Только Лазорко сначала надо поблагодарить, а потом наградить. Потому что он спас 600 тысяч тонн нефти, которая могла достаться сепаратистам", - сказал Игорь Коломойский.