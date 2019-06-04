Адвокат одного из полицейских заявил, что по ребенку стреляло неустановленное лицо

Кроме того, адвокат добавил, что тип оружия, из которого был убит ребенок, пока не установлен.

Адвокат патрульного Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика, настаивает, что по ребенку стреляло третье, неустановленное лицо.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил адвокат Андрей Чичиркин после заседания суда по избранию меры пресечения Приходько и другому подозреваемому Владимиру Петровцу.

Чичиркин отметил, что защита категорически не согласна с квалификацией преступления как умышленное убийство.

"Из того, что мы услышали на судебном заседании, можно сделать вывод, что никакого умысла на убийство 5-летнего мальчика ни у одного из подозреваемых не было. Это просто не укладывается в голове. У Приходько также двое детей, а у Петровца - трое. Никто не хотел убивать этого мальчика", - сказал Чичиркин.

Также он добавил, что, кроме двоих подозреваемых, на месте преступления находились "другие неустановленные расследованием лица, но мы не можем знать их количество".

"Я предполагаю, что это стреляли не подозреваемые", - сказал адвокат.

Чичиркин добавил, что будет просить апелляционный суд изменить меру пресечения своему клиенту с содержания под стражей на домашний арест.

Адвокат отметил, что во время проведения расследования будет пытаться выяснить, в результате чьего именно выстрела погиб мальчик, поскольку уверен в невиновности своего подзащитного Приходько.

Кроме того, Чичиркин добавил, что тип оружия, из которого был убит ребенок, пока не установлен.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и других предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.