Второго полицейского, подозреваемого в убийстве мальчика на Киевщине, также взяли под стражу (фоторепортаж, видео)

Суд постановил взять под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога патрульного полицейского Владимира Петровца.

Суд постановил взять под стражу на два месяца без альтернативы внесения залога патрульного полицейского Владимира Петровца, который является одним из подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое решение по ходатайству прокуратуры Голосеевский райсуд Киева принял сегодня.

Согласно решению суда, Петровец будет содержаться под стражей сроком на 60 суток - до 30 июля включительно.

Данное постановление, как и решение об избрании меры пресечения другому подозреваемому Ивану Приходько, может быть обжаловано в течение 5 дней в Киевском апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных в состоянии алкогольного опянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Сегодня ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога другому подозреваемому - Приходько.