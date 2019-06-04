Виновные в смерти 5-летнего мальчика на Киевщине понесут самое жесткое наказание - Бурбак

Соболезнования семье погибшего от имени фракции НФ произнес с трибуны парламента ее руководитель Максим Бурбак.

Фракция "Народный фронт" выражает искренние соболезнования родным 5-летнего Кирилла Тлявова, который погиб от огнестрельного ранения в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Соболезнования от имени фракции озвучил с трибуны парламента ее руководитель Максим Бурбак.

"От фракции "Народный фронт" выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это несказанно тяжелая потеря. Каждому из нас не хватает слов", - сказал он.

Максим Бурбак также подчеркнул, что Национальная полиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержание подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Все необходимые первоначальные следственные действия полицией проведены, включая задержание подозреваемых полицейских, и все материалы переданы в Государственного бюро расследований для полного и объективного расследования. Процессуальное руководство осуществляет ГПУ. Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценового, который несет ответственность за действия подчиненных, подал в отставку и попросил для продления службы перевести его на самые тяжелые участки в зоне проведения ООС", - подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт".

"Виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут самое жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", - сказал он.