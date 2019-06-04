Убийство мальчика под Киевом: под зданием МВД закрасили надпись "убийцы" и убрали игрушки (видео)

Впоследствии пресс-секретарь МВД Артем Шевченко пояснил, что импровизированный мемориал якобы не убрали, а перенесли.

Возле здания Министерства внутренних дел в Киеве убрали импровизированный мемориал убитому полицейскими в Переяслав-Хмельницком 5-летнему мальчику.

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Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Наталья Нагорная.

"Игрушки убрали. Свечи тоже. При нас вывезли шины", - рассказывает она.

Кроме этого, на асфальте также зарисовали надписи "Аваков" и "Убийцы", которые накануне нанесли активисты.

Впоследствии пресс-секретарь МВД Артем Шевченко пояснил, что импровизированный мемориал не убрали, а перенесли.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком Киевской области двое патрульных навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди. Они попали в 5-летнего мальчика, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса).

Сегодня ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога второму подозреваемому – Приходько.