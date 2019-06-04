Полицейским, застрелившим мальчика на Киевщине, избирают меру пресечения (онлайн трансляция)

Прокуроры будут просить суд заключить под стражу без возможности внесения залогов обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий 31 мая.

Голосеевский суд Киева сегодня должен решить, будут ли находиться двое полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, под стражей, пока будет идти следствие.

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По информации пресс-службы прокуратуры Киевской области, окончательное подозрение полицейским выдвинуто по ч. 2 и ч. 4 ст. 296 а также по п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("хулиганство"; "убийство малолетнего ребенка").

“В эти минуты Голосеевский суд Киева начинает свою работу. Ходатайство об избрании меры пресечения уже поступило в учреждение. После избрания судьи начнется заседание суда. Возле суда уже собралось немало силовиков, десятки спецназовцев, много автомобилей. Пока что они стоят рядом и ждут приказа приступить к работе. Мы видели, как силовики заходили в суд, вероятно это меры безопасности из-за того, что тоже анонсировали акцию протеста те киевляне, которые были накануне под министерством внутренних дел”, - рассказал корреспондент ТСН.

Отмечается, что ночью десятки киевлян собрались под зданием министерства внутренних дел. Люди принесли с собой детские игрушки и свечи в память о 5-летнем Кирилле.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком двое патрульных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенных в месте, где могли находиться люди.

При стрельбе они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома. Ребенок был госпитализирован. 3 июня мальчик от полученных травм скончался в столичной больнице.

1 июня следователи ГБР открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса), что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

2 июня им смягчили подозрение: действия полицейских были переквалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 128 Уголовного кодекса ("неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц"), максимальное наказание за которое - ограничение свободы на срок до двух лет.