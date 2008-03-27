Операция по поиску украинских моряков потеряла статус спасательной

Это означает, что китайские власти больше не будут рисковать жизнями водолазов, чтобы найти живых украинцев в затонувшем судне "Нафтогаз-67". Двое водолазов едва не погибли накануне из-за сложных условий работы в гонконгском проливе.

Теперь основные усилия будут направлены на то, чтобы поднять корабль с 37-метровой глубины и просто достать тела. Сейчас неизвестной остается судьба еще 16 моряков.

Накануне опознали двух украинцев, которых удалось поднять на поверхность. Это моторист, крымчанин Александр Пискунов, и матрос Олександ Кардаш из Николаева. Компания "Черноморнефтегаз", которой принадлежит судно, объявила траур на предприятии и организовала перевод денег семьям погибших. За день на специальный счет переведено полмиллиона гривен. ICTV