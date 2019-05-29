В Одесской области чиновники присвоили 5 миллионов гривен, начисляя зарплату подставным лицам

Чиновники несколько лет начисляли зарплату подставным лицам.

В Одесской области чиновники присвоили 5 млн грн средств из местного бюджета.

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Как сообщила пресс-служба СБУ в Одесской области, депутаты одного из поселковых советов совместно с руководством местного коммунального предприятия в течение нескольких лет списывали бюджетные средства на счета подставных лиц при начислении заработной платы.

Также чиновники заключали фиктивные соглашения по благоустройству с приближенными к ним коммерческими структурами и подписывали акты якобы выполненных строительных и ремонтных работ.

По предварительным подсчетам, злоумышленники нанесли ущерб местному бюджету на более чем 5 млн гривен.

Накануне в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение или растрата имущества"), правоохранители провели ряд обысков на местах работы фигурантов дела. В результате следственных действий изъята документация, подтверждающая их противоправную деятельность.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления обстоятельств дела и привлечения к ответственности причастных лиц.