В Киеве объявили о подозрении мошеннику, который продал квартиру 84-летней пенсионерки

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В Киеве объявлено о подозрении мошеннику, который по поддельным документам продал квартиру 84-летней женщины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестный человек от ее имени совершил незаконное отчуждение принадлежащей ей квартиры по улице Ларисы Руденко в Киеве и присвоил средства от продажи в размере более 600 тыс. грн.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить личность мошенника. Им оказался 49-летний житель Киевской области, который привлек к мошеннической схеме женщину, внешне похожую на потерпевшую. Вместе с сообщницей злоумышленник, используя поддельный паспорт с вклеенной фотографией, получил в регистрационных органах правоустанавливающие документы на квартиру пенсионерки, после чего продал жилье другим лицам.

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В настоящее время правонарушитель уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (пособничество в подделке и использовании заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

За совершенные деяния злоумышленнику грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Согласно решению суда, на квартиру потерпевшей наложен арест.

В рамках досудебного расследования устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.